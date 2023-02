Franse gevierde man in carnavalsweekend

met video | poll Lege flessen, taarten en zakjes snoep: scholen halen geld op voor slachtof­fers van de aardbeving

Lange rijen voor een lekker hapje in de pauze: leerlingen van de CSW Bestevaêr in Vlissingen konden dinsdag taart, koekjes en rozen kopen in hun school. De opbrengst ging naar de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.