Geen tijdelijke werknemers van Damen in zeevaartschool

Cabaretduo Piepschuim: ‘We gaan er allemaal aan’

‘We gaan er allemaal aan’, dat is de weinig opgewekte boodschap van de muzikale voorstelling ‘Buiten de lijntjes’ van cabaretgezelschap Piepschuim. Een zware boodschap over de klimaatcrisis, verpakt in een luchtige show. ,,We moeten met elkaar in gesprek en echt iets veranderen.”