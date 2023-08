Geen treinen tussen Goes en Middelburg door aanrijding

TenneT laat 4000 kilometer stroomka­bels aanleggen in Nederland

Netbeheerder TenneT laat de komende jaren zo’n 4000 kilometer aan hoogspanningskabels aanleggen in Nederland, laat de organisatie donderdag weten. TenneT heeft een langdurige contract gesloten met acht installatiebedrijven uit onder meer Nederland en Duitsland. In dat laatste land leggen de installateurs ongeveer 900 kilometer aan hoogspanningskabels aan. Het contract met de acht installatiebedrijven is volgens TenneT rond de 1,5 miljard euro waard.