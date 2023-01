Gevoed en verjaagd door het water

Bijvoorbeeld weerhaken van een harpoen uit het mesolithicum (midden-steentijd, ca. 8800-5000 voor Chr.), gevonden bij Aardenburg. Of netgewichten uit de IJzertijd (ca. 800-0 voor Chr.) uit het Land van Saeftinghe. Uit de Romeinse tijd die daarna kwam, beschikken we over netgewichten en visnetnaalden. Er zijn ook sporen gevonden van de productie van allec, een breinzoute maar populaire vissaus. Op de flanken van een terpje bij Serooskerke op Walcheren troffen archeologen schelpen van duizenden kilo’s schelpdieren zoals mosselen en kokkels aan. Dit wijst al op commerciële, grootschalige productie van vissaus of in aardewerk verpakte schelpdierconserven in de Romeinse tijd.