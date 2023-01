Gewonden steekpartij Bellamypark ontslagen uit ziekenhuis

College Vlissingen: ‘Bewoners Edisonpark geven initiatief­ne­mer arbeidsmi­gran­ten­com­plex geen eerlijke kans’

Het Vlissingse college vindt dat bewoners van het Edisonpark de initiatiefnemers die plannen hebben om 216 buitenlandse werknemers te huisvesten in containers op een terrein aan de Energieweg, geen eerlijke kans hebben gegeven. Bewoonster Tonny Hoogesteger is met stomheid geslagen. ,,Het is slecht beleid, maar wij krijgen de schuld.”

27 januari