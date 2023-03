Godfried Roemeratoe met Curaçao tegen wereldkampioen Argentinië

Roemeratoe, die uit Oost-Souburg afkomstig is, speelt tegenwoordig bij Hapoel tel Aviv. In het verleden kwam de 23-jarige verdediger en middenvelder uit voor JVOZ, FC Twente en Willem II. Afgelopen zomer verkaste Roemeratoe naar Hapoel tel Aviv. Hij maakt voor het eerst deel uit van de selectie van Curaçao.

Curaçao maakt zich op voor twee wedstrijden. Eerst wordt zaterdag 25 maart in eigen huis gespeeld tegen Canada. Dat betreft een wedstrijd in groep C van de CONCACAF Nations League. Het is een ontmoeting tussen de nummers 86 en 53 op de ranglijst van de Fifa, de wereldvoetbalbond. Canada staat onder leiding van coach John Herdman. Hij heeft de beschikking over tal van topspelers, zoals Alphonso Davies (Bayern München), Jonathan David (OSC Lille), Tajon Buchanan (Club Brugge), Stephen Eustaquio (FC Porto) and Alistair Johnston (Celtic).