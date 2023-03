‘Goedemorgen, wat kost dit brood?’: statushouders azc Vlissingen krijgen taalles van HZ-studenten

Korfbal­lers van underdog Seolto kampioen; ‘Ik dank het team voor wat ze de laatste weken hebben laten zien’

De korfballers van Seolto hebben zaterdagavond de titel in de derde klasse M veiliggesteld. Door een benauwde overwinning op Blauw Wit (17-16) zijn ze in de slotronde van de zaalcompetitie niet meer in te halen.