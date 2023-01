Groot-Abeele opnieuw bang voor verkeersdrukte

Tim van Dijke gaat weer onderuit, maar doet wel voorin mee

Wielrenner Tim van Dijke uit Colijnsplaat zag woensdag ook in de etappe het asfalt van dichtbij in de Tour Down Under. Hij kon zijn weg in de eerste etappe vervolgen en werd in de eindsprint in Tanunda ‘gewoon’ dertiende.

