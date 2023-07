Hardloper Lion Baas uit Vlissingen heeft baat bij ongewone aanpak; ‘Het is bij mij de omgekeerde wereld’

zeeuwse parel Speelhof Hoogerzael, een groene oase midden in de stad

Wat een genot dat speelhof Hoogerzael weer uit de as herrezen is. Dat is niet alleen goed nieuws voor kinderen die weer naar hartenlust kunnen klimmen en kliederen met water, maar ook voor vaders en moeders op zoek naar een moment van rust. Dat houdt wel in dat je je kroost bij een bezoekje aan de natuurspeeltuin niet in het nieuw moet steken. Verstand op nul, want vies worden hoort erbij!