Herinrichting MuZEEum net klaar, maar binnenkort start volgende verbouwing alweer

Deze beschermde vogelsoort richtte voor bijna een half miljoen euro schade aan bij Zeeuwse boeren

Het is een beschermde vogelsoort, maar de boeren kunnen 'm wel schieten. De grauwe gans stond afgelopen jaar met stip op 1 als het gaat om het opvreten van gras en wintergraan. In Zeeland veroorzaakte de vogel vorig jaar bijna een half miljoen euro schade. En de provincie betaalt... In totaal ging het vorig jaar om bijna 1,6 miljoen euro.