Het is erop of eronder voor Vlissingse festivals: ‘Dit gaat zo echt niet meer’

Al jaren zit de Cultuurwerf, de organisatie achter het Bevrijdingsfestival en Festival Onderstroom in Vlissingen, in zwaar weer. De schulden zijn nu zo ver opgelopen, dat uitstel van betaling onvermijdelijk is. De medewerkers zijn naar huis gestuurd. ,,We zijn in een situatie beland dat we moeten zeggen: dit gaat zo echt niet meer”, zegt Maarten Janssens, voorzitter van het bestuur.