Het waait wel erg veel uit het noorden, waar blijft toch die Zeeuwse zomer?

Dinsdag woei die wederom met windkracht vier tot vijf over de provincie. Allesbehalve aangenaam. Al twaalf dagen op rij komt de wind uit noordelijke richtingen. Het hele voorjaar is het al veelvuldig raak, weet Jos Broeke, weerman te Ritthem. ,,Niet dat het voorjaar nu heel erg koud is - zeker niet vergeleken met vroegere tijden - maar het is heel vaak noorden-, noordwesten- en noordoostenwind geweest. Dat betekent meestal ook dat de temperatuur wat lager is, want de Noordzee is nog behoorlijk koud.”