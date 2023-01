Het went nooit, zo'n beest dat je smeekt: schiet me alsjeblieft dood

Hij is al zeker twintig jaar actief, maar het afschieten van een aangereden ree of darmhert went nooit, zegt Dirk Fluijt van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland. ,,Soms zijn het twee kalfjes die hun moeder volgen en als de twee kalfjes dan zijn doodgereden...ja, dat zijn akelige momenten. Nog steeds.”

Het afgelopen jaar ging alleen al bij de vrijwilligers op Schouwen-Duiveland 126 keer de pieper. Acht van de tien keer ging het om een ree of een damhert dat aangereden was door een automobilist. Het dier overleeft de crash nooit: of het sterft direct of het wordt afgeschoten . Auto's zijn vaak total loss. Maandag was voor het voor eerst dit jaar weer raak op Schouwen-Duiveland, deze keer bij Brouwershaven.

Fluijt is gepensioneerd boswachter en regiocoördinator van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland, een landelijk opererende organisatie waarbij honderden jachtaktehouders zijn aangesloten. Zij worden bij nacht en ontij opgeroepen. En dan gaat het niet alleen om aangereden reeën en damherten, maar ook om wild dat gespietst op een hek zit of slachtoffer is geworden van een maaimachine. Alles valt onder de noemer ‘valwild’.

Wanneer de pieper gaat, weet Fluijt nooit. In december moest op Schouwen-Duiveland vijf keer een hert of ree worden afgemaakt. En dat zijn geen prettige momenten: niet voor automobilisten, maar ook niet voor de jagers. Als Fluijt of een ander ter plekke komt, leeft het dier nog vaak. De eerste aandacht gaat niettemin altijd eerst uit naar de automobilist. ,,Als ik ter plekke kom, vraag ik altijd eerst hoe het met de mensen is. Je schrikt je natuurlijk wezenloos. De mensen die in zo'n auto zitten, hebben het er volgend jaar nóg over. Die proberen wij een beetje gerust te stellen en op hun gemak te brengen. Maar ik loop wel snel door naar het beest dat daar ligt. Ik hou geen praatje van een kwartier.”

Het afschieten van een dier, dat crepeert, gaat Fluijt ondanks zijn jarenlange ervaring niet in de koude kleren zitten. Het is, zegt hij onomwonden, een klote-karwei. ,,Je komt de meest vreemde situaties tegen. Soms gaat het zo hard, dat er niets meer van zo’n beest over is en soms zijn het de twee kalfjes die hun moeder volgen en als de twee kalfjes dan zijn doodgereden...dat zijn akelige momenten, hoor. Dat vind ik nog steeds. Absoluut. Ik doe dit werk nu twintig jaar en het doet me altijd nog wat. Zeker als zo’n beest naar je ligt te kijken, half in de sloot met een smeekbede van: schiet me alsjeblieft dood. Ik vind dat nogal wat. Ik vind dat heftig. Maar iemand moet het doen hé. Er is niet veel lol aan. Voor het vlees hoef je het niet te doen, want als zo’n beest tegen een auto heeft gezeten, is er praktisch niet veel meer van over. Dan is alles doorbloed en is het niet geschikt voor consumptie.”

Vaak kunnen automobilisten na een aanrijding, hun weg niet vervolgen, omdat hun wagen onherstelbaar beschadigd is. Voor de mensen van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland is dat weer een voordeeltje. ,,Bij de plek blijven staan is wenselijk, want dan weten we waar we moeten zijn. Als een dier is aangereden en het kan nog enigszins lopen, dan springt ie natuurlijk weg. Als degene die ‘m heeft aangereden zegt: het was tussen Brouwershaven en Serooskerke, ga dan maar ‘s zoeken. Het zou wel handig zijn als mensen een hele goede plaatsaanwijzing hebben, bijvoorbeeld de hectometerpaaltjes langs de weg. En als het in de polder is gebeurd, blijf dan alsjeblieft staan. Want anders zoeken we ons wezenloos."

Wat de oorzaak is van de aanrijdingen? Fluijt moet het antwoord schuldig blijven. Het aantal aanrijdingen gaat met pieken en dalen. ,,De bronstperiode is zo’n periode waar je meer aanrijdingen hebt en net voordat de reekalfjes geboren worden in april en mei heb je ook weer zo’n periode. En in december kan het geplof met oud en nieuw ook een reden zijn. Wie zal het zeggen? Als een ree overdag de weg oploopt, wordt hij negen van de tien keer opgejaagd. Of door mensen of door een hond. Een damhert is wat dat betreft rustiger. Die stapt gewoon door. Die denkt: voor mij stoppen ze wel. Terwijl een ree natuurlijk écht hartstikke schuw is. Als het maar denkt dat er iemand in zijn veld komt, maakt het zich uit de voeten. Een damhert kijkt eerst nog eens achterom.”

Kan je aanrijding met een ree of een hert voorkomen? Het is vrijwel onmogelijk om een aanrijding met wild te voorkomen, zegt de Stichting Wildaanrijdingen Nederland. Maar je kunt als automobilist wel íets doen. Rij niet te snel, want de meeste aanrijdingen gebeuren al mensen te snel rijden. Want als je 60 km per uur rijdt, heeft een een wild dier nog de kans om je auto te ontwijken en je kan zelf ook nog op tijd stoppen. Wilde dieren steken vooral na zonsondergang soms plots de weg over. Dan is het sowieso goed uitkijken geblazen, zeker in gebieden waar borden staan met als waarschuwing overstekend wild. Ook niet onbelangrijk: als er één dier de weg oversteekt, kunnen er nog meer volgen. Hou daar rekening mee! Je bent in ons land verplicht om na een aanrijding met wild te politie te bellen en de aanrijding te melden, ook als het dier doorloopt. De politie waarschuwt op haar beurt in Zeeland de Stichting Wildaanrijdingen Zeeland.

Aanrijding met wild is bijna niet te voorkomen. Het dier laat vrijwel altijd het leven: of door de aanrijding of het is zo zwaar gewond dat het moet worden afgeschoten.