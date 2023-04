Historische taferelen laten Vlissingse opstand van 1572 herleven

uit het leven Sophie Mensen was een pittige tante met een duidelijk doel in het leven: een wijze vrouw worden

Sophie Mensen was haar tijd ver vooruit. Al op jonge leeftijd had ze een fascinatie voor wijze vrouwen. (Sophia betekent toevallig ook wijsheid). Daar las ze veel over en zo wilde zij ook worden. Haar tante Fie, naar wie ze vernoemd werd, was haar grote voorbeeld. Tante Fie had een eigen bedrijf, was succesvol en had een elegante uitstraling.