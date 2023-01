Hoogste eer voor Nancy van de Ven, eerste vrouw met Hans de Beaufort-beker

Motorcrossster Nancy van de Ven heeft zondagavond in Hilversum de prestigieuze Hans de Beaufort-beker gekregen. De wereldkampioene uit Vlissingen is de eerste solovrouw ooit die deze eer te beurt is gevallen. De bokaal wordt al sinds 1947 jaarlijks uitgereikt.

Van de Ven (25) kreeg bij het gala van motorsportbond KNMV een beker van een halve meter hoog en een oorkonde. Daarop staat onder meer: ‘Nancy is een absolute topper, een doorzetter en een voorbeeld voor velen. Zij is een echte ambassadrice voor de motorsport’. De Zeeuwse wist van tevoren niet dat ze de prijs zou krijgen. Pas toen de band in Studio 21 het nummer ‘Natural woman’ ging spelen, dacht ze: ‘Het zal toch niet?’

Van de Ven werd vijfmaal tweede in de strijd om de wereldtitel voordat in 2022 de missie eindelijk slaagde. In de eerste vier Grand Prix-wedstrijden pakte de Yamaha-rijdster al zo veel punten, dat het bij de laatste in Turkije bijna niet meer mis kon gaan. De Zeeuwse reed daar heel geconcentreerd en pakte voor het eerst in haar carrière de hoofdprijs.

In december stond Van de Ven als wereldkampioene al in het middelpunt van de belangstelling bij het gala van de internationale motorsportfederatie (FIM) in Rimini. Zondag ging de huldiging door in Hilversum. De uitreiking van de Hans de Beaufort-beker was daar het hoogtepunt van de avond.

Van de Ven is van plan haar wereldtitel te verdedigen. In 2023 bestaat het wereldkampioenschap uit zeven races. De eerste daarvan is eind maart op Sardinië.

Hans de Beaufort-beker De Hans de Beaufort-beker is vernoemd naar een verzetsman uit de Tweede Wereldoorlog. Voor de oorlog uitbrak was hij al succesvol in de sport. Tijdens de oorlog bood hij op de motor hulp aan geallieerde piloten die in bezet gebied terecht waren gekomen. In 1942 werd hij in Frankrijk opgepakt door de Duitsers en geëxecuteerd. In 1947 werd er voor het eerst een prijs uitgereikt die naar hem vernoemd was. Nancy van de Ven is de eerste soliste die de bokaal kreeg. Ze staat nu in een rijtje met onder anderen Wil Hartog (1979), Jack Middelburg (1980), Jurgen van den Goorbergh (2000) en Jeffrey Herlings (2015, 2016, 2018, 2021). Nathalie Matthijssen (2009) was de eerste vrouw die 'm ontving. Zij was bakkenist in het succesvolle zijspanteam Matthijssen/Matthijssen.