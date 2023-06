Huh, een plas water onderaan de Nolledijk terwijl het kurkdroog is? Dit is hoe dat kan

Contact met 100-jarige Duitse eigenaar leegstaan­de woningen Koudekerke ‘uitermate moeizaam’

Projectontwikkelaars willen de al jaren leegstaande woningen in de Banckertstraat in Koudekerke opkopen, opknappen en verkopen of verhuren. Maar de eigenaar van de acht woningen reageert niet op die verzoeken, aldus wethouder René de Visser (SGP, ruimtelijke ordening). ,,Hoewel er wel een bod is uitgebracht.”