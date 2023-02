Huisarts Willem Osterman: ‘Ik ga elke dag naar de Efteling en word daar nog voor betaald ook’

In zijn praktijkruimte aan de Kempenaerstraat, die afgelopen dinsdag precies veertig jaar geleden in Paauwenburg begon, heeft de tijd stilgestaan. Het is dat er een computer op tafel staat, anders zou je je door het kurk op de deuren alleen al wanen in de jaren 80. Aan de muur prijken foto’s van achterkleinkinderen, cactussen en ingelijste krantenartikelen. Zoals een verhaal over de zoektocht naar degene die hem deze zomer op de fiets ten val bracht en een artikel over hoe zijn grote voorbeeld Mick Jagger van de Rolling Stones op hoge leeftijd nog zo fit weet te blijven.