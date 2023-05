HZ-studenten lossen zeewiervraagstukken op: een zeewierrestaurant, zouden mensen dat leuk vinden?

Arne Hulstein, die het project vanuit Dockwize begeleidt, legt uit wat chemie en zeewier met elkaar te maken hebben: ,,Er is binnen de chemieopleiding van de HZ veel aandacht voor het wereldwijde voedselprobleem. We hebben steeds meer eten nodig voor de groeiende wereldbevolking. En in het water groeit zeewier, dat waardevol voedsel is, maar waar we bijna niets mee doen.” Het is er dus wel, maar als het om zeewier gaat is de Nederlander toch wel een beetje ‘wat de boer niet kent, vreet ie niet’. Behalve dus in sushi of poké bowl.