‘Ik geef borstvoeding, en nu moet de melk uit mijn borsten'. Dat kan op de HZ nu in de ‘kolflounge’

TOP verdient een punt tegen de koploper (maar krijgt die niet)

Een stunt van jewelste hing in de lucht, zaterdagavond in Driebergen. TOP Arnemuiden, dat tegen degradatie strijdt in de Korfbal League 2, stond vier minuten voor tijd op voorsprong tegen koploper Dalto. Dat de ploeg van coach Edwin Coppoolse uiteindelijk met 20-19 verloor, was zuur. ,,We hadden toch wel een puntje verdiend.”