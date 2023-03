In Zeeland praat niemand meer over krimp

uit het leven Overleden huisarts Maarten wordt vreselijk gemist: ‘Kinderen mogen niet eerder doodgaan dan hun ouders; opa’s en oma’s moeten eerst’

Huisarts Maarten Janssen is slim, sportief, attent en grappig. Hij werkt als huisarts op zzp-basis in Zeeland, de provincie waar hij geniet van kitesurfen en wielrennen. Hij is de blije vader van Valerie en Olivier en woont met hen en zijn partner Lianne in Middelburg. Op de dag van het verjaardagsfeestje van zijn dochtertje komt hij tijdens een auto-ongeluk om het leven.