Inbraakgolfje op Walcheren; al acht keer raak sinds jaarwisseling

De inbraken vinden voornamelijk plaats in de avonduren en de werkwijze is iedere keer ongeveer hetzelfde. Er wordt een raam of deur opengebroken en de hele woning wordt overhoop gehaald. De slachtoffers missen na de inbraak verschillende kostbaarheden zoals juwelen en contant geld. De inbrekers sloegen toe in Middelburg, Vlissingen, Arnemuiden, Oostkapelle en Oost-Souburg.