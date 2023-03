Inspecteur wil van enige artikel 12-gemeente af; Vlissingen moet weer snel financieel zelfstandig zijn

Het kwam toch een beetje als een verrassing voor bestuurders en ambtenaren op het Vlissingse stadhuis toen de inspecteur, die de gemeente namens het Rijk helpt en de financiën controleert, zei dat hij van Vlissingen af wil. ,,Dat gevoel is wederzijds. Wij willen ook graag van het Rijk af, maar het moet wel kunnen”, zegt wethouder Geoffrey Sips. Want hoewel er de laatste jaren weer zwarte cijfers worden geschreven voor de klassieke begroting en intussen ook sociale en welzijnstaken steeds minder tekorten opleveren, blijft Vlissingen voorzichtig. Want is de gemeente wel voldoende bewapend tegen onzekerheden in de toekomst?