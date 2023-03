Invulling Kop van het Dok kost nog wat tijd, maar deze zomer is het hele complex in gebruik

DZK houdt koploper onder druk dankzij dubbelslag Owen Riemens

De waterpoloërs van het Vlissingse DZK won in de tweede klasse bond met minimale cijfers van Z&PC De Gouwe en bleef daardoor in het spoor van koploper De Treffers. In de eerste klasse district won De Schelde uit Terneuzen van middenmoter Aegir: 5-7.