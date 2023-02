Jean-Marie mist bankje op de dijk, maar krijgt mooier uitkijkpunt over het strand terug

Van Isacker zit op de dijk bij een duinpad naar het strand. Aan de andere kant van de dijk ligt een betonnen trap naar de (fiets)parkeerplaats achter het gedeeltelijk ontmantelde complex van tennisvereniging DOS. ,,Dit is een populaire plek, zeker 's zomers. Als ik hier de trap omhoog klim, vaak tijdens wandelingen met de hond, zitten hier bijna altijd mensen. Uit te hijgen, omdat ze net de hoge trap hebben beklommen, of even pauzerend, wandelend of fietsend op weg naar Vlissingen.” Maar het bankje waar uithijgers, rustzoekers en panoramagenieters op neerstreken, is weg. Opgeruimd door het waterschap; voorgoed, vreest Van Isacker.