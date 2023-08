Jentien wast stront en zweet uit schapenvachten en spint er mooie Zeeuwse wol van: ‘Gered van de stort!’

Eens in de zoveel tijd rijdt de gepensioneerde kraamverzorgster met een aanhanger Zeeuwse schapenboeren af om een vrachtje wol te halen. Die belandt niet op de stort, maar bij Oekraïense soldaten, vluchtelingen en weeskindjes. In de vorm van dekens, spencers en sokken. Wol van Nederlandse schapen - die meestal voor hun vlees of melk gehouden worden - is tegenwoordig geen cent meer waard. Nou ja: tien cent per kilo witte wol. ,,Bruine of zwarte wol willen de inkopers niet eens hebben. Je moet als schapenboer zelfs betálen om die te laten afvoeren of op de stort te gooien”, zegt Jentien.