Jurian de Kraker mag zich na toernooizege gaan meten met regionale én landelijke toppers

Jurian de Kraker heeft de Rijkse iT Cup gewonnen. De tafeltennisser uit Yerseke, die in competitieverband in de landelijke derde divisie speelt voor The Back Hands uit Sint Willebrord, won in de finale met 3-0 van Tom de Wit van Renata uit Eindhoven.