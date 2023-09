Kijkje achter de schermen van Film by the Sea: ‘Verwachtingen van het publiek zijn hooggespannen’

gastschrijvers George Clooney op zijn Zeeuwse bromfiets

Erik is geboren met de helm, een pothelm wel te verstaan. Hij is sinds mensenheugenis bevlogen lid van B.O.L.U.Z. De vereniging van Bromfiets Oldtimer Liefhebbers Uit Zeeland. Erik is niet te missen als je hem tegenkomt in Zer Oirts -tegenwoordig beter bekend als Serooskerke- wanneer hij in een wolk van decibellen op zijn Ferrari-rode oldtimer Honda SS50 buikschuiver, of sneeuwwitte Zündapp Roller, op twee wielen de bocht neemt.