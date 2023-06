Klussers en opruimers opgelet: op deze dag zijn de Zeeuwse milieustraten dicht

Rode baretten landen in Vlissingen: ‘Mensen krijgen een veilig gevoel als ze ons bezig zien’

Legerhelikopters droppen donderdagochtend rode baretten op het terrein van GFT-afvalverwerker Indaver bij Nieuwdorp. Even later duiken de luchtmobiele militairen op bij een boorplatform in de Vlissingse haven.