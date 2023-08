Koning Willem-Alexander krijgt uitleg over aanpak drugscriminaliteit in haven Vlissingen

Rover: begrip voor schrappen bussen, maar wel zorgen over de toekomst

Reizigersorganisatie Rover heeft er begrip voor dat vervoersbedrijf Connexxion door een tekort aan chauffeurs minder bussen laat rijden op lijnen in Zeeland, de Hoeksche Waard en op de Zuid-Hollandse eilanden. Blijvend hoog ziekteverzuim onder buschauffeurs dwingt Connexxion tot het inkrimpen van de dienstregeling. Vanaf zondag rijden daarom op bepaalde trajecten en uren minder of helemaal geen bussen in de provincie.