Kunstenaars KipVis mogen langer in schoolpand Paauwenburg blijven

Nacompetitie 2de/3de klasse Ralph Zegers wil met RCS zingend de zomerstop in

Zo'n interview met de krant is best leuk, maar komt niet altijd even gelegen. Vraag het maar aan RCS-trainer Ralph Zegers. Terwijl zijn ploeg luidkeels de finaleplaats in de nacompetitie aan het vieren was, stond de trainer de pers te woord. ,,Nu heb ik even niet mee kunnen zingen.’’