Laat deze wijk in Vlissingen de veiligheid over aan zeventigers en tachtigers? Dringend jongere mensen nodig

Met arendsogen scannen Stephanie (67) en Willem (72) de straten en pleinen. Al 7,5 jaar lopen ze iedere dinsdagavond een flinke ronde door Paauwenburg. Stephanie: ,,Staat er een raam open en een ladder tegen een huis? Dan waarschuwen we de bewoners. Zien we dat de gordijnen bij een huis altijd dicht zijn? Dan vragen we of er iemand een kijkje wil gaan nemen.” Ze controleren of brandgangen niet dichtgroeien, of straatverlichting het doet en als het nodig is spreken ze mensen aan op hun gedrag.