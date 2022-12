Lichtjes voor omgekomen piloot en andere geallieerde oorlogsslachtoffers

Macaroni, tandpasta en shampoo van de leerlingen voor de Voedsel­bank

Macaroni, tandpasta, shampoo en nog veel meer is donderdag opgehaald door medewerkers van de Voedselbank Walcheren bij het Scheldemond College in Vlissingen. Leerlingen, ouders en medewerkers hadden samen met een aantal lokale ondernemers een enorme hoeveelheid houdbare producten ingezameld. Zo had Iris van Ommeren uit Koudekerke tandpasta en tandenborstels meegenomen. ,,Want we dachten thuis dat er wel veel voedsel ingezameld zou worden terwijl je toch ook je tanden moet kunnen poetsen.”

22 december