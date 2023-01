Loods Arie strijdt tegen gammele scheepsladders: ‘Gevaarlijkste van ons werk? Er komen!’

met Poll Neem jij iemand mee als passagier? Dan krijg je tien cent per kilometer betaald

Waarom alleen naar de HZ rijden of naar je werk? Is het niet veel voordeliger, gezelliger én ook nog eens beter voor het milieu om te carpoolen? In Vlissingen gaf gedeputeerde Harry van der Maas vrijdag het startsein voor een proef met de nabogo-app, die het samen rijden makkelijker moet maken.

23 januari