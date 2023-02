Luchtoorlog hing al voor de Duitse inval als een donkere wolk boven Walcheren

Het is 12 mei 1940, de oorlog is pas drie dagen oud, en Wim de Meester en Kees Stoutjesdijk waren al toe aan pagina 131 van deel 6A van hun standaardwerk over de luchtoorlog boven Zeeland. Het is maar om aan te geven hoeveel er is gebeurd in de meidagen van 1940 op Walcheren. Wim de Meester laat een foto zien van een schip dat door de Luftwaffe tot zinken is gebracht in de Vlissingse Buitenhaven. Het is de veerboot Luctor et Emergo.