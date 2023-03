‘Maak Vlissingen weer dé Zeeuwse evenementenstad’

Een ‘interessante’ stelling, vindt wethouder Sal Cracau. ,,Waard om te onderzoeken.” Want of het financieel en juridisch uitvoerbaar is, durft de Vlissingse portefeuillehouder evenementenbeleid, toerisme en citymarketing niet te voorspellen. Cracau was dinsdagavond belangstellend toehoorder bij een ‘beeldvormende bijeenkomst’ van de Vlissingse gemeenteraad voor toekomstig evenementenbeleid. Nieuw beleid moet er voor zorgen dat Vlissingen weer uitgroeit tot de onbetwiste evenementenstad nummer 1 van Zeeland. Ondernemers, organisatoren én gemeentebestuurders wisselden met elkaar van gedachten over de wijze waarop die ambitie kan worden gerealiseerd.