Maartje en Theo vieren 65 jaar huwelijk; ‘Twee geloven op één kussen, dat mocht niet’

Het echtpaar uit Vlissingen leerde elkaar in 1951 kennen in Domburg. Hij woonde in Biervliet, maar werkte in de zomermaanden als kok in een hotel in haar woonplaats. Dat Maartje toen vijftien was en dat de twee allebei een ander geloof aanhingen, werd ze door hun ouders niet in dank afgenomen. Dus zagen ze elkaar alleen in het seizoen. ,,Stiekem was niet nodig, vertelt Maartje. ,,Want als we ergens op een bankje zaten en mijn ouders zagen ons, dan groetten ze. Maar bij ons thuiskomen, dat mocht hij niet.”