Machinefabriek moet stad laten bruisen, Vlissingen begint met miljoenen voor parkeergarage en sportzaal

De gemeente wil dat het gebouw uitgroeit tot het kloppende hart van het Scheldekwartier en Vlissingen. ,,De Machinefabriek moet een plek worden die 365 dagen per jaar van 7.00 tot 23.00 uur bruist", staat in een voorstel waar de gemeenteraad donderdagavond een besluit over neemt. Het is de bedoeling dat Vlissingers de Machinefabriek meerdere keren per jaar bezoeken.