Meerdere Zeeuwen slaan toe op NK tennis voor senioren, Patrick Marteijn zelfs twee keer

met video Deze maand is het erop of eronder voor de Vlissingse vliegtuig­fa­briek: ‘Het móet hier gewoon lukken’

Veel mensen weten niet dat De Schelde in Vlissingen tientallen jaren vliegtuigen heeft gebouwd. De fabriek is al lang geleden gesloopt, maar nu is er een kans om hem te herbouwen. September is de maand van de waarheid om de historische fabriek uit zijn as te laten herrijzen.