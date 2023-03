Meerderheid Vlissingse gemeenteraad voor islamitische school in De Combinatie

Alleen de fracties van POV, 50 Plus en een van de twee SGP’ers stemden uiteindelijk voor een motie van de POV om Iqra, zoals de islamitische school gaat heten, op een andere plaats in de gemeente te huisvesten. De tegenstanders van De Combinatie vreesden vooral het ‘omvallen’ van een of twee van de al aanwezige drie basisscholen. Voorstanders konden zich die vrees voorstellen, maar betoogden ook dat islamitische leerlingen die nu op de Ravenstein (openbaar) of Het Vlot (christelijk) zitten ook kunnen vertrekken als Iqra zich elders in de stad of in Oost-Souburg vestigt.