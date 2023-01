Mekkaoui kan voor Kloetinge spelen, en De Rijke mag voor RCS uitkomen

Go with the flow op Ibiza: Joëlle Vierling verruilde Middelburg voor Spaans eiland

Ze is een ondernemende creatieveling, zong in haar jeugd op verschillende plekken in Zeeland en Den Haag en deelde het theaterpodium met Johan Derksen. Inmiddels woont en werkt Joëlle Vierling al enkele jaren op het zonovergoten Ibiza. ,,Ik voel me hier als een vis in het water.”

17 januari