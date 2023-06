Met spoed een tandarts nodig in avond of weekend? Dit moet je weten

Oók als je in Bruinisse of Rilland woont, moet je buiten kantooruren met een pijnlijke kies of uitgevallen tand naar Oost-Souburg. Ja, directeur Harriët Schapers van Dental365, begrijpt heel goed dat veel Zeeuwen daar niet blij mee zijn. ,,Ze kennen ons bedrijf niet, en moeten verder reizen. We moeten het vertrouwen krijgen, en bewijzen dat we doen wat we zeggen.”