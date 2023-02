Met twee ton meerkosten voor extra advies en langer huren schoollokalen is rekening voor ‘omgedraaide school’ nog niet betaald

Corné Bezemer is terug in TOP 1; ‘Ik wilde helpen, maar had nooit gedacht in de basis te komen’

Toen Corné Bezemer (31) in december besloot om na jaren weer serieus te gaan trainen, was dat niet met de gedachte om basiskracht te worden bij het eerste team van TOP Arnemuiden. Maar daar draaide het binnen twee maanden wel op uit. ,,Ik wilde gewoon de vereniging helpen”, zegt hij. ,,In deze drukke competitie hebben we iedereen hard nodig.”