Michal heeft niets meer na brand in zijn woning aan de Weteringstraat; politie onderzoekt oorzaak

Bewoner Michal Gajowiak weet niet wat er gebeurd is. Het wachten is op het onderzoek van de politie die op dit moment onderzoek doet in het huis wat hij met twee anderen deelt. ,,Ik was niet thuis gisteravond, maar toen ik het telefoontje kreeg was ik er binnen twintig minuten. Het was verschrikkelijk om te moeten zien hoe al mijn bezittingen in vlammen opgingen. Ik heb nu helemaal niks meer. Als we weten wat de brand veroorzaakt heeft, hoop ik dat we te horen krijgen wat de volgende stap is. Hopelijk kan de gemeente ons helpen. Gelukkig kan ik de komende tijd bij vrienden terecht.”