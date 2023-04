Middelburger Dano Lourens (19) maakt zijn debuut in Sparta 1

Na emotionele overwin­ning heeft Jeanine Nieuwen­huis grootse plannen met nieuw toppaard

Dressuuramazone Jeanine Nieuwenhuis maakte zaterdag op de nationale wedstrijd van De Kroo Sport in Nieuw- en Sint Joosland in de Grand Prix de hooggespannen verwachtingen waar. De amazone uit Arnemuiden won alles wat er voor haar te winnen was.