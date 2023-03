MIJN FOTO | Strandhuisje in de sneeuw

OM eist 4 jaar cel tegen man die kogels verkocht aan moordver­dach­te John S. ‘Hij is medeschul­dig’

Zonder dat hij wist wat John S. (38) van plan was, verkocht de 39-jarige Nuri M. uit Amsterdam vorig jaar patronen aan hem. Anderhalve week later werd S. opgepakt voor een moord in Vlissingen en een bloedbad in Alblasserdam.