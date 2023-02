Muizen ‘overvallen’ bewoners De Willem Ruysstraat in Vlissingen: ‘ze komen uit de Machinefabriek’

De bewoners denken zelf dat de ‘muizenplaag’ wordt veroorzaakt door sloop- en herstelwerkzaamheden in de Machinefabriek. Muizen die in die fabriek verbleven, zoeken een goed heenkomen in de buurt, beweren zij. Die gedachtegang vloeit voort uit eerdere ervaringen van omwonenden. Bewoners van onder meer Glacisstraat en Kasteelstraat kregen veel muizen over de vloer toen bouwwerkzaamheden in de Scheldewijk werden opgestart. Overigens kan een woordvoerster van de gemeente de aanname dat de onwelkome knaagdiertjes uit de Machinefabriek komen niet bevestigen. ,,Wij hebben nog geen rapport ontvangen van Ongedierte Bestrijding Nederland (OBN) over mogelijke oorzaken.”