Na 22 jaar mag de ‘kachel’ uit bij Inter Scaldes - en nog veel meer Zeeuwse premières bij Film by the Sea

Het is een prachtige scène: Claudia Brevet die toekijkt hoe haar man, driesterrenkok Jannis Brevet, zijn allerlaatste bord opmaakt in Inter Scaldes. Ze knikt en veegt een traan weg. Dan loopt ze naar hem toe en zegt: ,,Zet de kachel maar uit.” Na 22 jaar is er een einde gekomen aan hun tijdperk in het toprestaurant bij Kruiningen.

De documentaire De kunst van eenvoud biedt de bezoeker van Film by the Sea letterlijk een kijkje in de keuken. Remie Openeer en Olaf Gideonse volgden het echtpaar Brevet tijdens hun laatste weken bij Inter Scaldes. Te zien is hoe zij afscheid nemen van hun - niet zelden internationale - klanten, die nog altijd verrukt zijn over hun kookkunsten. Wat vooral indruk maakt is het perfectionisme van Jannis Brevet, die ’s ochtends in alle vroegte naar de horecagroothandel in Breda rijdt, om eigenhandig de allerbeste producten uit te zoeken.