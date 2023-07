Na de winst in Nieuw- en Sint Joosland wil Esra Nelisse het internationale toneel op met haar merrie

Bergers proberen vanavond gloednieuw zeiljacht van vier ton uit monding van Wester­schel­de op te vissen

Het jacht dat donderdagmiddag gezonken is in de monding van de Westerschelde, ter hoogte van Cadzand, wordt waarschijnlijk vanavond geborgen. Duikers van bergingsbedrijf Multraship in Terneuzen zijn vrijdagmiddag te water gegaan om de situatie onderwater te bekijken.