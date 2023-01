‘Na zestig jaar konden we onze redders bedanken’

Herman de Jonge

,,Ik werkte in 1953 in Goes en moest voor mijn werk naar Bergen op Zoom, dan reden we met de auto langs station Kruiningen en verder over binnenwegen. Je zag dan tussen Kruiningen en Waarde de Provinciale veerboot Willemsdorp midden in de polder liggen, die door een gat in de dijk bij Kruiningen veerhaven was doorgeslagen, dat heeft op mij een grote indruk gemaakt. Ik was 18 jaar en kwam uit Axel, ging anders met de boot Perkpolder-Kruiningen maar moest dan met Terneuzen-Hoedekenskerke over. Ik heb de Willemsdorp een dag of vijf daar zien liggen en opeens was hij weg. Ik heb er dikwijls navraag naar gedaan maar ook in het WatersnoodMuseum hadden ze er geen foto’s van. Tot ik uiteindelijk terechtkwam bij Van Loo in Kruiningen, in zijn boek Watersnoodramp van 1953 Oost-Zuid-Beveland heb ik deze foto’s gevonden. Als ik mensen spreek, weet niemand dat er een provinciale boot midden in de polder terechtkwam.