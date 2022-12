Niek, ‘de man achter de Mercuur’, onderscheiden met Zilveren Vlissingse Fles

Meer dan genoeg redenen om de voormalige kadet van de zeevaartschool, die ook voorzitter van het Zeekadetcorps Scheldemond was, in een bijzonder eregilde op te nemen: dat van de Zilveren Vlissingse Fles. Dragers van die fles (een bescheiden zilveren penning) zijn schaars; de fles wordt alleen toegekend aan mensen die een bijzondere bijdrage aan de gemeente Vlissingen en het heil harer inwoners hebben geleverd. Peters was aangenaam verrast toen burgemeester Bas van den Tillaar hem de fles donderdagmiddag opspeldde. ,,Verrast, zeg maar verbijsterd. En enorm vereerd.”